Ecco i principali quotidiani di oggi sul Toro: focus su Vlasic e i recuperi in vista della gara contro il Lecce
Tuttosport
Il Toro torna su Amenda stavolta pure senza cessioni
Nella lista dei possibili rinforzi per la difesa a gennaio c’è anche il nome del centrale, già seguito in estate. Vagnati vuole puntellare la retroguardia e punta ad averlo in prestito, sfruttando i buoni rapporti con l’Eintracht.
A Lecce è un esame anche per Baroni
Il tecnico ha lavorato sulla testa dei giocatori: adesso attende le risposte a partire da domenica.
Paleari o Israel Baroni ora riflette
Con il Como l’italiano non è stato esente da colpe sui gol subiti, per Lecce il ballottaggio è aperto.
La Stampa
Leadership e ora anche i gol, Vlasic prende per mano il Toro
Il croato è il punto fermo dei granata e segna da tre partite di fila tra nazionale e club. Domenica a Lecce dovrà aiutare i compagni a rialzarsi dopo il pesante 5-1 casalingo.
Toro, la rivoluzione non ha pagato, quei 20 milioni che stanno a guardare
Solo Simeone, ora infortunato, è riuscito a imporsi tra gli otto granata arrivati in estate.
La Gazzetta dello Sport
Adams e Ilic pronti, così Baroni ritrova gli uomini chiave
Dopo Coco, anche Che e il regista sono recuperati: a Lecce torna il nucleo dei 6 risultati utili di fila.