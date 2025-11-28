Ecco i principali quotidiani di oggi sul Toro: focus su Vlasic e i recuperi in vista della gara contro il Lecce

Tuttosport

Il Toro torna su Amenda stavolta pure senza cessioni

Nella lista dei possibili rinforzi per la difesa a gennaio c’è anche il nome del centrale, già seguito in estate. Vagnati vuole puntellare la retroguardia e punta ad averlo in prestito, sfruttando i buoni rapporti con l’Eintracht.

A Lecce è un esame anche per Baroni

Il tecnico ha lavorato sulla testa dei giocatori: adesso attende le risposte a partire da domenica.

Paleari o Israel Baroni ora riflette

Con il Como l’italiano non è stato esente da colpe sui gol subiti, per Lecce il ballottaggio è aperto.

La Stampa

Leadership e ora anche i gol, Vlasic prende per mano il Toro

Il croato è il punto fermo dei granata e segna da tre partite di fila tra nazionale e club. Domenica a Lecce dovrà aiutare i compagni a rialzarsi dopo il pesante 5-1 casalingo.

Toro, la rivoluzione non ha pagato, quei 20 milioni che stanno a guardare

Solo Simeone, ora infortunato, è riuscito a imporsi tra gli otto granata arrivati in estate.

La Gazzetta dello Sport

Adams e Ilic pronti, così Baroni ritrova gli uomini chiave

Dopo Coco, anche Che e il regista sono recuperati: a Lecce torna il nucleo dei 6 risultati utili di fila.