Ecco i principali quotidiani di oggi sul Toro: focus su Ngonge in vista del Lecce
La Gazzetta dello Sport
Scocca l’ora di Ngonge. Al Lecce sa far male, Baroni gli chiede di trascinare il Toro
Solo ai pugliesi ha segnato due reti in Serie A. In granata un percorso tra alti e bassi: il tecnico da lui vuole di più
Tentazione Nkounkou, Ismajli prova ad esserci. Simeone sale a Superga
La Stampa
Giornale non in edicola a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti
Tuttosport
