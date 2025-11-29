Toro.it

Ecco i principali quotidiani di oggi sul Toro: focus su Ngonge in vista del Lecce

La Gazzetta dello Sport

Scocca l’ora di Ngonge. Al Lecce sa far male, Baroni gli chiede di trascinare il Toro

Solo ai pugliesi ha segnato due reti in Serie A. In granata un percorso tra alti e bassi: il tecnico da lui vuole di più

Tentazione Nkounkou, Ismajli prova ad esserci. Simeone sale a Superga

La Stampa

Giornale non in edicola a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti

Tuttosport

Giornale non in edicola a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti

Cyril Ngonge of Torino FC gestures during the Serie A football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 29-11-2025

