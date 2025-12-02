Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Vlasic e Adams guidano una squadra in costante difficoltà

Tuttosport

Baroni di nuovo senza pace

Il tecnico a settembre era in bilico, ma con la Lazio salvò la panchina. Ora nuovi spettri: D’Aversa, Gotti, Pecchia e Nesta cercano squadra

E anche il suo pupillo è un flop

Soltanto un lampo da agosto: gol a Parma. Delusioni continue: a Lecce non era neanche titolare

Sventato agguato ai tifosi del Toro

Coinvolte dieci persone: due sono state fermate e saranno daspate

L’estro e la lotta. Vlasic è di esempio

Un po’ mezzala, un po’ fantasista. Difende, recupera palloni, riparte, crea pericoli e mostra sempre grande attaccamento alla maglia.

La Stampa

Peggior difesa e meno punti. Ora il Toro scopre la paura

Un anno fa il rendimento di Vanoli era migliore rispetto a quello di Baroni

Delusione Ngonge. Spreca tutte le chance nel Toro in crisi di gol

Il belga è finito indietro nelle gerarchie ddel suo mentore Baroni. Senza Simeone, l’attacco è andato in tilt: resiste solo Adams

La Gazzetta dello Sport

Si riparte da Vlasic

Esperienza e carisma. Il leader si carica il Toro sulle spalle