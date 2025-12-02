Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Vlasic e Adams guidano una squadra in costante difficoltà
Tuttosport
Baroni di nuovo senza pace
Il tecnico a settembre era in bilico, ma con la Lazio salvò la panchina. Ora nuovi spettri: D’Aversa, Gotti, Pecchia e Nesta cercano squadra
E anche il suo pupillo è un flop
Soltanto un lampo da agosto: gol a Parma. Delusioni continue: a Lecce non era neanche titolare
Sventato agguato ai tifosi del Toro
Coinvolte dieci persone: due sono state fermate e saranno daspate
L’estro e la lotta. Vlasic è di esempio
Un po’ mezzala, un po’ fantasista. Difende, recupera palloni, riparte, crea pericoli e mostra sempre grande attaccamento alla maglia.
La Stampa
Peggior difesa e meno punti. Ora il Toro scopre la paura
Un anno fa il rendimento di Vanoli era migliore rispetto a quello di Baroni
Delusione Ngonge. Spreca tutte le chance nel Toro in crisi di gol
Il belga è finito indietro nelle gerarchie ddel suo mentore Baroni. Senza Simeone, l’attacco è andato in tilt: resiste solo Adams
La Gazzetta dello Sport
Si riparte da Vlasic
Esperienza e carisma. Il leader si carica il Toro sulle spalle