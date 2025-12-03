Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato estivo e sul 119° compleanno del Toro

Tuttosport

Mercato: l’ultimo fallimento di Cairo

Toro, solo i conti sono in attivo. Tutti i “rinforzi” hanno deluso, a parte Simeone; le carenze non sono state colmate. Ma il presidente avverte già Baroni: “Confido che trovi la quadra…”

Mercato fallimentare. Toro, soltanto i conti sono in attivo

Il saldo estivo: +22 milioni. Aboukhlal, il più caro, è un Ufo. Il flop di Ngonge, gli errori di Israel. E la difesa, non rinforzata adeguatamente, è la peggiore della A.

“Confido che Baroni trovi la quadra…”

Cairo, rieccoci: “Non mi spiego certi appannamenti”

Toro: il cuore nell’Ottocento in cerca di un futuro degno

Oggi il club granata compie ufficialmente 119 anni: fu fondato nel 1906 ma in realtà le sue radici documentabili sono tra il 1891 e il 1894.

La Stampa

Polo Pulici: “Caro Toro, ti auguro di tornare Toro, ma nessuno trasmette i valori granata”

Oggi il 119° compleanno del club in piena crisi, l’ex attaccante: “È la mia vita e i derby li vincevo”

Confronto al Filadelfia tra giocatori e Baroni, il Toro cerca la scossa

La Gazzetta dello Sport

Il ritorno di Zapata

Minuti e qualità, Duvan a lavoro per scuotere il Toro. Nelle ultime gare il capitano è cresciuto sempre di più. A Lecce si sono rivisti i colpi di prima dell’infortunio.