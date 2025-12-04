Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla crisi del Torino Primavera e il recupero di Ismajli
Tuttosport
Da un flop all’altro. Toro, sprofondo Primavera
Penultima in classifica, a rischio retrocessione e fuori dalla Coppa Italia. Da marzo sono già cambiati ben tre allenatori, ma le cause della crisi sono da cercare altrove.
L’importanza di Ismajli, è corsa contro il tempo
Baroni spera di recuperare il centrale per la gara contro la capolista: nel derby era stato il migliore.
“Ricucire con Cairo? Ormai è impossibile”
Beppe Dossena: “Capisco i tifosi che vogliono di più. Un presidente dovrebbe essere chiaro e promettere obbiettivi raggiungibili, evitando i voli pindarici”.
La Stampa
Beppe Dossena: “Il Toro non rischia ma stia attento. Mi piace Adams, aspetto Zapata”
L’ex centrocampista: “I tifosi vorrebbero di più? Come si fa a non comprenderli”.
Toro, missione Ismajli. Baroni vuole averlo già contro il Milan
Il tecnico spera di recuperare l’albanese in tempo per lunedì. E la Coppa d’Africa non aiuta: Coco e Masina sono in attesa.
La Gazzetta dello Sport
Il Cholito è guarito. Riabbarccia il Toro e ci prova per il Milan
Il via libera dopo l’ultimo esame: lavora da solo con lo staff. Baroni deciderà nel fine settimana.