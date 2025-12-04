Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla crisi del Torino Primavera e il recupero di Ismajli

Tuttosport

Da un flop all’altro. Toro, sprofondo Primavera

Penultima in classifica, a rischio retrocessione e fuori dalla Coppa Italia. Da marzo sono già cambiati ben tre allenatori, ma le cause della crisi sono da cercare altrove.

L’importanza di Ismajli, è corsa contro il tempo

Baroni spera di recuperare il centrale per la gara contro la capolista: nel derby era stato il migliore.

“Ricucire con Cairo? Ormai è impossibile”

Beppe Dossena: “Capisco i tifosi che vogliono di più. Un presidente dovrebbe essere chiaro e promettere obbiettivi raggiungibili, evitando i voli pindarici”.

La Stampa

Beppe Dossena: “Il Toro non rischia ma stia attento. Mi piace Adams, aspetto Zapata”

L’ex centrocampista: “I tifosi vorrebbero di più? Come si fa a non comprenderli”.

Toro, missione Ismajli. Baroni vuole averlo già contro il Milan

Il tecnico spera di recuperare l’albanese in tempo per lunedì. E la Coppa d’Africa non aiuta: Coco e Masina sono in attesa.

La Gazzetta dello Sport

Il Cholito è guarito. Riabbarccia il Toro e ci prova per il Milan

Il via libera dopo l’ultimo esame: lavora da solo con lo staff. Baroni deciderà nel fine settimana.