Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ballottaggio in porta e l’interesse di Maldini per Gennaio

Tuttosport

Baroni cambia ancora, il Toro torna alle due punte

Il 3-5-1-1 visto a Lecce non ha convinto neppure l’allenatore: lunedì contro il Milan è pronto ad affiancare un altro attaccante a Adams. A contendersi il ruolo alle spalle dello scozzese sono Ngonge e Zapata. Le condizioni di Simeone migliorano, ma al massimo andrà in panchina.

Dubbi in porta ma Israel resta in vantaggio

L’uruguaiano è rientrato contro il Lecce, senza riuscire a brillare. Paleari scalpita alle sue spalle.

Toro, occasione Maldini, proposto per gennaio

Può lasciare l’Atalanta in prestito: la società granata valuta il possibile affare per consegnare a Baroni un’alternativa in più in fase offensiva.

La Stampa

Vede il Milan e segna Toro, per ripartire servono i gol di Zapata

Lunedì il colombiano contro la vittima preferita.

Milan, quando il colpo è possibile. Per il Toro è la classica preferita

Granata migliori con le grandi. E con i rossoneri già 28 punti nei 20 anni di Cairo.

La Gazzetta dello Sport

Asllani più Ilic: Baroni rilancia la formula derby

L’albanese è più difensivo, il serbo più tecnico, con la Juve la staffetta ha funzionato: replay col Milan.