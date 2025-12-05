Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ballottaggio in porta e l’interesse di Maldini per Gennaio
Tuttosport
Baroni cambia ancora, il Toro torna alle due punte
Il 3-5-1-1 visto a Lecce non ha convinto neppure l’allenatore: lunedì contro il Milan è pronto ad affiancare un altro attaccante a Adams. A contendersi il ruolo alle spalle dello scozzese sono Ngonge e Zapata. Le condizioni di Simeone migliorano, ma al massimo andrà in panchina.
Dubbi in porta ma Israel resta in vantaggio
L’uruguaiano è rientrato contro il Lecce, senza riuscire a brillare. Paleari scalpita alle sue spalle.
Toro, occasione Maldini, proposto per gennaio
Può lasciare l’Atalanta in prestito: la società granata valuta il possibile affare per consegnare a Baroni un’alternativa in più in fase offensiva.
La Stampa
Vede il Milan e segna Toro, per ripartire servono i gol di Zapata
Lunedì il colombiano contro la vittima preferita.
Milan, quando il colpo è possibile. Per il Toro è la classica preferita
Granata migliori con le grandi. E con i rossoneri già 28 punti nei 20 anni di Cairo.
La Gazzetta dello Sport
Asllani più Ilic: Baroni rilancia la formula derby
L’albanese è più difensivo, il serbo più tecnico, con la Juve la staffetta ha funzionato: replay col Milan.