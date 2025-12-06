Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul Milan, Vagnati, e la voglia di riscatto
Tuttosport
Dall’Europa al rischio B, aria pesante per Vagnati
Non c’è solo Baroni nel mirino del patron. Rinforzi “sprecati” e ingaggi cresciuti: annche il dt potrebbe pagare l’ennesimo fallimento sportivo del Toro.
Maldini in prestito al Toro? Dipende anche da Ngonge
Se il belga trovasse un altro club disposto a prenderlo in affitto…
Il derby di Asllani, riscatto granata
L’ex interista lunedì ritroverà il Mila. Chiamato a sostituire Ricci non ha ancora convinto,. E se vuole essere acquistato…
La Stampa
Ricci, ritorno in tono minore ma il suo Toro lo applaudirà
L’ultimo capitano granata ritrova i tifosi dopo l’addio, però non è tra i titolari del Milan. “Sono in una delle migliori squadre al mondo: a Torino ci aspetta una partita difficile”.
Baldini nel derby che non ha mai vinto cerca un colpo d’ali
Primavera: oggi alle 11 all’Ale&Ricky.
Media record e dieci anni di imbattibilità: aria di derby, il Toro sfida il tabù Allegri
Lunedì sera i granata ospitano il Milan e ritrovano il tecnico che più li ha sconfitti in carriera.
La Gazzetta dello Sport
Rilancio Toro: da Casadei a Ngonge, la sfida col diavolo può valere la svolta
La partita con la squadra di Allegri è un’occasione. In difesa Maripan deve riportare certezze.