Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul Milan, Vagnati, e la voglia di riscatto

Tuttosport

Dall’Europa al rischio B, aria pesante per Vagnati

Non c’è solo Baroni nel mirino del patron. Rinforzi “sprecati” e ingaggi cresciuti: annche il dt potrebbe pagare l’ennesimo fallimento sportivo del Toro.

Maldini in prestito al Toro? Dipende anche da Ngonge

Se il belga trovasse un altro club disposto a prenderlo in affitto…

Il derby di Asllani, riscatto granata

L’ex interista lunedì ritroverà il Mila. Chiamato a sostituire Ricci non ha ancora convinto,. E se vuole essere acquistato…

La Stampa

Ricci, ritorno in tono minore ma il suo Toro lo applaudirà

L’ultimo capitano granata ritrova i tifosi dopo l’addio, però non è tra i titolari del Milan. “Sono in una delle migliori squadre al mondo: a Torino ci aspetta una partita difficile”.

Baldini nel derby che non ha mai vinto cerca un colpo d’ali

Primavera: oggi alle 11 all’Ale&Ricky.

Media record e dieci anni di imbattibilità: aria di derby, il Toro sfida il tabù Allegri

Lunedì sera i granata ospitano il Milan e ritrovano il tecnico che più li ha sconfitti in carriera.

La Gazzetta dello Sport

Rilancio Toro: da Casadei a Ngonge, la sfida col diavolo può valere la svolta

La partita con la squadra di Allegri è un’occasione. In difesa Maripan deve riportare certezze.

ultimo aggiornamento: 06-12-2025

