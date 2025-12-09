Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla prestazione dei granata contro il Milan di Allegri
Tuttosport
Doppio Pulisic! Febbrone Toro
Lo statunitense entra nella ripresa e ribalta i granata: sabato aveva 39°. Milan di nuovo primo col Napoli. Baroni, la classifica fa sempre più pausa
Il terzo gol preso in 10! “Mancato il tempo…”
Baroni: “Stavo facendo entrare Masina. Ci siamo abbassati, ma non è venuto meno il coraggio”
Israel sorpreso da Rabiot. Lazaro e Asllani: i buchi
L’austriaco e l’albanese perdono Pulisic sui due gol. Tomori, ingenuità sul rigore. Vlasic lotta, crea e segna
“Doppietta e tre punti. E due giorni fa ero Ko…”
Per Pulisic miglior partenza a livello realizzativo della carriera
La gioia amara di Zapata, a segno dopo 429 giorni
Era dall’ottobre di un anno fa che non firmava un gol: a San Siro con l’Inter, quando poi si fece male
La Stampa
Toro sparito
Non bastano 2 gol di vantaggio, il Milan rimonta e vince. Granata dominati dopo il buon avvio, terzo ko di Fila
Zapata torna e segna, ma non basta. Il Toro ritrova almeno la sua guida
L’attaccante granata parte titolare per la prima volta in stagione e dedica il gol alla figlioletta nata
La Gazzetta dello Sport
Maxi Pulisic. Il Milan tiene la vetta
L’americano entra e ne fa due. Toro ribaltato, il diavolo corre
“Peccato perdere così”
Cairo: “Ritrovato Zapata. Visto tante cose buone”