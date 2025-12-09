Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla prestazione dei granata contro il Milan di Allegri

Tuttosport

Doppio Pulisic! Febbrone Toro

Lo statunitense entra nella ripresa e ribalta i granata: sabato aveva 39°. Milan di nuovo primo col Napoli. Baroni, la classifica fa sempre più pausa

Il terzo gol preso in 10! “Mancato il tempo…”

Baroni: “Stavo facendo entrare Masina. Ci siamo abbassati, ma non è venuto meno il coraggio”

Israel sorpreso da Rabiot. Lazaro e Asllani: i buchi

L’austriaco e l’albanese perdono Pulisic sui due gol. Tomori, ingenuità sul rigore. Vlasic lotta, crea e segna

“Doppietta e tre punti. E due giorni fa ero Ko…”

Per Pulisic miglior partenza a livello realizzativo della carriera

La gioia amara di Zapata, a segno dopo 429 giorni

Era dall’ottobre di un anno fa che non firmava un gol: a San Siro con l’Inter, quando poi si fece male

La Stampa

Toro sparito

Non bastano 2 gol di vantaggio, il Milan rimonta e vince. Granata dominati dopo il buon avvio, terzo ko di Fila

Zapata torna e segna, ma non basta. Il Toro ritrova almeno la sua guida

L’attaccante granata parte titolare per la prima volta in stagione e dedica il gol alla figlioletta nata

La Gazzetta dello Sport

Maxi Pulisic. Il Milan tiene la vetta

L’americano entra e ne fa due. Toro ribaltato, il diavolo corre

“Peccato perdere così”

Cairo: “Ritrovato Zapata. Visto tante cose buone”