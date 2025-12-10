Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul ritorno al gol di Zapata e l’ultima chance di Baroni

Tuttosport

Toro sempre peggio, incubo B

Difesa fragilissima per gli errori di Cairo e Vagnati. Baroni ripete le solite frasi e continua a non risolvere il guaio delle marcature che saltano.

Tameze è Ko e andranno via Coco e Masina

Dopo la Cremonese i 2 partiranno per la Coppa d’Africa: in difesa ai minimi termini. E ansia per Ismajli.

Il 3-2 in 10? E’ solo colpa del Toro

Non sono bastati 2 minuti e 25 secondi per il cambio. Cairo e Baroni accusano il Milan: “Noi abbiamo aspettato Leao”. Ma il gioco lo ha ripreso Israel…

La Stampa

Toro, contro la Cremonese l’ultima chance di Baroni

Cairo glissa sull’allenatore in bilico dopo la sconfitta: “Resta? Ci mancherebbe”. In picchiata le quotazioni del portiere Israel.

Toro, Simeone per scacciare la paura. Senza di lui i granata rischiano la B

Il centravanti argentino tornerà in gruppo tra oggi e domani, Baroni può preparare la coppia con Zapata. I gol del Cholito come cura per la crisi: tre sconfitte consecutive e zona retrocessione distante 4 punti.

La Gazzetta dello Sport

Finalmente Zapata

Il gol e i 90 minuti, carica da capitano: “Toro, ripartiamo”.