Ecco i principiali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’esonero di Vagnati e il ritorno di Petrachi dopo sei anni

Tuttosport

Il ritorno di Petrachi, paga Vagnati

Il dt esonerato “con effetto immediato”. Cairo chiama il dirigente che lasciò il Toro nel 2019: “Sono carico”. Bomba carta al Filadelfia.

E’ solo il primo atto di una rivoluzione nata dal fallimento

A Gennaio era stato rinnovato il contratto a Vagnati fino al 2027. Poi il mercato insufficiente e le troppe difficoltà della squadra. Da qui a giugno si decide il destino di Moretti e dei dirigenti che l’ex dt ha portato al Toro dalla Spal.

Da Peones a Bremer: è storia

Petrachi: La partenza in salita, gli affari, il legame forte con Ventura. Poi finì malissimo con Cairo, che dalla Roma pretese due giovani.

La squadra scopre le novità sui social

Nessuno aveva avuto avvisaglie dell’esonero di Vagnati. Baroni ritrova Petrachi dopo 38 anni.

Corriere della Sera

Toro, esonerato il ds Vagnati. Al suo posto ritorna Petrachi

La svolta a sorpresa ieri, due giorni dopo la sconfitta con il Milan subito al Filadelfia con il presidente Cairo: “Sono molto carico”.

La Gazzetta dello Sport

La svolta Petrachi

Il Toro gira pagina, ecco il nuovo ds “sono carico”.