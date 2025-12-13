Ecco i principiali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla Cremonese, su Baroni e sull’attacco
Tuttosport
Baroni, svolta o guai
Alle 15:00 toro-Cremonese, Petrachi aspetta risposte dal tecnico
Torino, ore 15: risponde Baroni
Contro la Cremonese anche “l’effetto Petrachi”, dopo il siluramento di Vagnati. L’allenatore non vince da 48 giorni e arriva da 3 sconfitte
Zapata con Adams ma riecco Simeone!
La partita odierna è delicatissima per il Torino, che deve assolutamente vincere: grandi aspettative sul rendimento dell’attacco
Nicola: “Il Toro è forte. Sarà dura, diamo tutto”
Il tecnico della sorprendente Cremonese mette in guardia i suoi giocatori
“Tifosi Toro, il problema è la gestione Cairo”
Dopo l’appello della Curva ecco quello di Patrignani per 80 Toro Club
La Gazzetta dello Sport
Toro, la spinta dei bomber
Tentazione Adams più Simeone, Zapata è l’arma in corsa
La Stampa
Il Toro alla prova della verità, Baroni non può più sbagliare
Sfida delicata con la Cremonese: tutti sotto esame dopo tre ko di fila e il ritorno di Petrachi
Toro, Baroni ha tutti a disposizione. Paleari è in vantaggio su Israel
Nella sfida al grande Torino contro la Cremonese l’allenatore granata può scegliere per la prima volta