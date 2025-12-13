Toro.it

Ecco i principiali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla Cremonese, su Baroni e sull’attacco

Tuttosport

Baroni, svolta o guai

Alle 15:00 toro-Cremonese, Petrachi aspetta risposte dal tecnico

Torino, ore 15: risponde Baroni

Contro la Cremonese anche “l’effetto Petrachi”, dopo il siluramento di Vagnati. L’allenatore non vince da 48 giorni e arriva da 3 sconfitte

Zapata con Adams ma riecco Simeone!

La partita odierna è delicatissima per il Torino, che deve assolutamente vincere: grandi aspettative sul rendimento dell’attacco

Nicola: “Il Toro è forte. Sarà dura, diamo tutto”

Il tecnico della sorprendente Cremonese mette in guardia i suoi giocatori

“Tifosi Toro, il problema è la gestione Cairo”

Dopo l’appello della Curva ecco quello di Patrignani per 80 Toro Club

La Gazzetta dello Sport

Toro, la spinta dei bomber

Tentazione Adams più Simeone, Zapata è l’arma in corsa

La Stampa

Il Toro alla prova della verità, Baroni non può più sbagliare

Sfida delicata con la Cremonese: tutti sotto esame dopo tre ko di fila e il ritorno di Petrachi

Toro, Baroni ha tutti a disposizione. Paleari è in vantaggio su Israel

Nella sfida al grande Torino contro la Cremonese l’allenatore granata può scegliere per la prima volta

ultimo aggiornamento: 13-12-2025

