Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sui miglioramenti di Ismajli e la folta presenza di tifosi al Filadelfia

Tuttosport

“Zapata, sempre con noi”

Affetto per il centravanti, che si è sbloccato con D’Aversa: 2 gol in 3 partite. E’ stato lui a ricevere più applausi e incitamento.

E lo spirito di D’Aversa piace a tutti

L’allenatore acclamato anche per un rimprovero. Il tecnico poi su Instagram “Voglia di Toro al Filadelfia Lavoro, orgoglio e grinta!”.

Ismajli centro di gravità (permanente, si spera…)

Sta di nuovo bene e con D’Aversa rende di più ora che gioca in mezzo alla difesa a 3. I muscoli di cristallo.

La Stampa

Toro, 700 tifosi per D’Aversa e al Fila si rivede Ventura

Primo allenamento a porte aperte del nuovo allenatore: “Lavoro, orgoglio e grinta” A bordo campo insieme con il ds Perachi e il dt Moretti è presente anche l’ex ct.

La Gazzetta dello Sport

Toro che passione

In 700 al Filadelfia la grinta di D’Aversa conquista i tifosi.