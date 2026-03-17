Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sui miglioramenti di Ismajli e la folta presenza di tifosi al Filadelfia
Tuttosport
“Zapata, sempre con noi”
Affetto per il centravanti, che si è sbloccato con D’Aversa: 2 gol in 3 partite. E’ stato lui a ricevere più applausi e incitamento.
E lo spirito di D’Aversa piace a tutti
L’allenatore acclamato anche per un rimprovero. Il tecnico poi su Instagram “Voglia di Toro al Filadelfia Lavoro, orgoglio e grinta!”.
Ismajli centro di gravità (permanente, si spera…)
Sta di nuovo bene e con D’Aversa rende di più ora che gioca in mezzo alla difesa a 3. I muscoli di cristallo.
La Stampa
Toro, 700 tifosi per D’Aversa e al Fila si rivede Ventura
Primo allenamento a porte aperte del nuovo allenatore: “Lavoro, orgoglio e grinta” A bordo campo insieme con il ds Perachi e il dt Moretti è presente anche l’ex ct.
La Gazzetta dello Sport
Toro che passione
In 700 al Filadelfia la grinta di D’Aversa conquista i tifosi.