Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla nuova squadra di D’Aversa, che aprirà il Fila per avvicinare i tifosi
Tuttosport
Toro, D’Aversa è un rimpianto che si aggiunge
Nonostante un ritmo diverso, per i granata è troppo tardi per sperare in qualcosa in più del solito limbo
Caso Casadei. In panchina per punizione
Il centrocampista contro il Parma ha pagato alcuni atteggiamenti avuti in settimana al Filadelfia
Il Toro apre il “bunker”. Tifosi attesi al Filadelfia
D’Aversa mantiene la promessa. L’appuntamento è per domani pomeriggio a partire dalle 14.45
Gabellini torna bomber. Inter travolta dai granata
La doppietta dell’attaccante e il gol di Liema Olinga e Bonacina valgono il sesto risultato utile di fila
La Stampa
La mossa vincente
Più gol e più punti: la svolta del nuovo Toro passa dall’attacco trasformato e ritrovato.
Filadelfia riaperto dopo 4 mesi. Il Toro cerca la pace con i tifosi
Domani allenamento con il pubblico al centro sportivo dopo la vittoria sul Parma. D’Aversa cerca di dialogare tra la contestazione a Cairo e lo sciopero allo stadio
La Gazzetta dello Sport
Simeone scatenato
Effetto D’Aversa. Il Cholito è al top e trascina il Toro