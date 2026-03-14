Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla vittoria contro il Parma e su Cairo

Tuttosport

È un altro Toro!

4-1 al Parma, per D’Aversa 2 vittorie su 3: è quasi salvezza

Simeone+Adams+Zapata: Toro, che spettacolo!

Seconda vittoria consecutiva in casa per D’Aversa: la sua squadra non fallisce il match ball e si allontana dalla zona B

“È la vittoria di tutti quanti”

D’Aversa: “Risultato fondamentale”

Vlasic è sempre più d’oro, Zapata spacca la porta

Parma disastroso. Per Pellegrino quinto gol al Torino in tre partite

Cholito: “Che accelerata”, Vlasic: “Ora continuità”

Simeone: “Nikola è incredibile. Il suo segreto? Va a letto presto e ci resta 10-12 ore. Io invece per dormire ho bisogno di mia moglie”

La Stampa

Il Toro vince, Cairo no

Quattro gol al Parma in uno stadio ancora deserto per la contestazione al patron

Toro, la cura D’Aversa comincia a fare effetto: “Vittoria pesante, può cambiare un campionato”

Scatto Toro

I granata si ritrovano e travolgono il Parma con 4 reti. Salvezza ipotecata: ora il terzultimo posto dista 9 punti

La Gazzetta dello Sport

Un pieno di Toro

Cairo: “A Masio scritte terribili contro di me”

Scatto Toro, il Parma si ferma

Simeone leader, eurogol Zapata: i granata volano