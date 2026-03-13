Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su D’Aversa e sulla sfida contro il Parma
Tuttosport
Sciopero e salvezza, ansie Toro
Alle 20.45 col Parma, la contestazione svuota ancora lo stadio
D’Aversa: “Siamo il Toro, pensiamo a vincere”
“Quello di stasera è un match ball da non sbagliare per avvicinarci al nostro obiettivo. Poi potrebbero anche aprirsi scenari differenti”.
Torna Adams, così l’attacco ha più qualità
L’allenatore: “Ché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma può ugualmente giocare dall’inizio.”
Avanti con lo sciopero del tifo
Quella contro il Parma sarà la quarta partita consecutiva in casa con lo stadio semivuoto
La Stampa
Gabriel Strefezza: “Piedi brasiliani ma testa italiana, il Toro mi porta bene e mi voleva”
Stasera i granata ospitano il Parma nella sfida salvezza e l’ala lancia la sfida: “Qui il primo gol in A”
Emanuele Calaiò: “Toro, l’uomo giusto è proprio d’Aversa, migliora un gruppo”
L’ex attaccante era nel Parma con il tecnico: “Protegge la squadra e poi gli piacciono gli ambienti caldi”
La Gazzetta dello Sport
Toro in missione
D’Aversa e il Parma: “Niente emozioni, ci vuole la vittoria“