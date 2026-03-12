Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida di venerdì sera in cui i granata affronteranno il Parma

Tuttosport

9 punti per salvarsi, 18 per battere Juric

Il Toro può blindare la Serie A già entro fine aprile a Cremona. Negli ultimi 5 campionati la terzultima è arrivata al massimo a 35 punti (media: 32). Domani il Parma: per D’Aversa vincere significherebbe un passo fondamentale. Se il tecnico farà molto bene, potrà restare il prossimo anno. Se no c’è il croato Juric sullo sfondo.

Marengo: “Cairo, ora mantenga quella promessa e venda il Toro”

Da ieri mattina gira sui social una lunga lettera aperta scritta dall’avvocato Pier Luigi Marengo e indirizzata al presidente del Torino Urbano Cairo. L’ex presidente: critiche, comande e invocazioni. Le parole di Marengo: “Lei disse, 20 anni fa: quando i tifosi non mi vorranno più, andrò via”.

Sorpresa Ebosse, costruttore di gioco

Il rinforzo dell’ultimo giorno di mercato ora è un titolare. In difesa vanta il maggior numero di passaggi: 114 nelle ultime 2 gare, con la Lazio il 96% di precisione. Gerarchie scalate. È mancino: l’ideale per D’Aversa da braccetto di sinistra.

La parabola di Ilkhan. Un destino precario

Per 5 mesi chiuso da Asllani, poi ripesca da Baroni, infine espulso a Marassi. Con D’Aversa non ha ancora giocato: c’è Prati. L’ex cagliaritano è davanti nelle gerarchie: Petrachi ha puntato su di lui. Ilkhan è in scadenza, ma il Torino ha un diritto di prolungamento fino al 2027.

Sandrucci, il gioiello tricolore di una Primavera rinata

Il decollo del jolly offensivo (5 reti e 2 assist negli ultimi 3 mesi) sta trascinando la squadra verso la salvezza. Nella scorsa stagione aveva vinto lo scudetto con l’Under 18.

La Stampa

Stadio deserto e cuore in subbuglio: D’Aversa carica il Toro per rialzarlo

Il tecnico prepara la sfida più sentita: deve battere il “suo” Parma, anche per riconquistare i tifosi in sciopero. D’Aversa dovrà quindi lottare contro le proprie emozioni, e non solo contro il clima ambientale dello stadio Olimpico Grande Torino.

Simeone e Prati per il Bosco Diffuso Suzuki

Zappa in mano e spirito green per Prati e Simeone: piantati ventinove alberi in Piazza d’armi dal club e dallo sponsor Suzuki.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro è sprint

Specialità ripartenza, ha già fruttato 7 gol, Casadei dà il ritmo. In Serie A i granata sono i più efficaci in contropiede con Juve e Verona. Cesare uno dei migliori interpreti.

Domani la sfida contro il Parma, Aboukhlal lavora a parte

Ultimo giorno di preparazione per i granata in vista della partita casalinga contro il parma. D’Aversa continua a lavorare con tutti a disposizione, fatta eccezione per Zakaria Aboukhlal, che prosegue nel recupero dopo la botta al ginocchio destro che l’ha tenuto fermo nelle ultime tre partite.