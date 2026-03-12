Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida di venerdì sera in cui i granata affronteranno il Parma

Tuttosport

9 punti per salvarsi, 18 per battere Juric

Il Toro può blindare la Serie A già entro fine aprile a Cremona. Negli ultimi 5 campionati la terzultima è arrivata al massimo a 35 punti (media: 32). Domani il Parma: per D’Aversa vincere significherebbe un passo fondamentale. Se il tecnico farà molto bene, potrà restare il prossimo anno. Se no c’è il croato Juric sullo sfondo.

Marengo: “Cairo, ora mantenga quella promessa e venda il Toro”

Da ieri mattina gira sui social una lunga lettera aperta scritta dall’avvocato Pier Luigi Marengo e indirizzata al presidente del Torino Urbano Cairo. L’ex presidente: critiche, comande e invocazioni. Le parole di Marengo: “Lei disse, 20 anni fa: quando i tifosi non mi vorranno più, andrò via”.

Sorpresa Ebosse, costruttore di gioco

Il rinforzo dell’ultimo giorno di mercato ora è un titolare. In difesa vanta il maggior numero di passaggi: 114 nelle ultime 2 gare, con la Lazio il 96% di precisione. Gerarchie scalate. È mancino: l’ideale per D’Aversa da braccetto di sinistra.

La parabola di Ilkhan. Un destino precario

Per 5 mesi chiuso da Asllani, poi ripesca da Baroni, infine espulso a Marassi. Con D’Aversa non ha ancora giocato: c’è Prati. L’ex cagliaritano è davanti nelle gerarchie: Petrachi ha puntato su di lui. Ilkhan è in scadenza, ma il Torino ha un diritto di prolungamento fino al 2027.

Sandrucci, il gioiello tricolore di una Primavera rinata

Il decollo del jolly offensivo (5 reti e 2 assist negli ultimi 3 mesi) sta trascinando la squadra verso la salvezza. Nella scorsa stagione aveva vinto lo scudetto con l’Under 18.

La Stampa

Stadio deserto e cuore in subbuglio: D’Aversa carica il Toro per rialzarlo

Il tecnico prepara la sfida più sentita: deve battere il “suo” Parma, anche per riconquistare i tifosi in sciopero. D’Aversa dovrà quindi lottare contro le proprie emozioni, e non solo contro il clima ambientale dello stadio Olimpico Grande Torino.

Simeone e Prati per il Bosco Diffuso Suzuki

Zappa in mano e spirito green per Prati e Simeone: piantati ventinove alberi in Piazza d’armi dal club e dallo sponsor Suzuki.

La Gazzetta dello Sport

Il Toro è sprint

Specialità ripartenza, ha già fruttato 7 gol, Casadei dà il ritmo. In Serie A i granata sono i più efficaci in contropiede con Juve e Verona. Cesare uno dei migliori interpreti.

Domani la sfida contro il Parma, Aboukhlal lavora a parte

Ultimo giorno di preparazione per i granata in vista della partita casalinga contro il parma. D’Aversa continua a lavorare con tutti a disposizione, fatta eccezione per Zakaria Aboukhlal, che prosegue nel recupero dopo la botta al ginocchio destro che l’ha tenuto fermo nelle ultime tre partite.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.
ultimo aggiornamento: 12-03-2026

La rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 marzo 2026