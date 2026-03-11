Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla difesa granata, spuntano le prime indiscrezioni di mercato

Tuttosport

Il colpo di scena della clausola. Il Toro può scaricare Zapata!
Cairo a fine campionato avrà la possibilità di rescindere il contratto al capitano. La penale: un milione netto. Risparmio per il patron: 3 lordi

“Falcone è proprio da nazionale”
D’Aversa al Lecce spendeva parole d’oro per il portiere che sarebbe felice di poter tornare ad allenare. Possibilmente in granata…

La Premier sul Toro, obiettivo Casadei
Emissari delle due società inglesi in Italia per la mezzala che nel 2026 ha realizzato quattro gol

La Stampa

Difesa Toro, D’Aversa medita. Ora Marianucci sfida Ebosse
Il nuovo tecnico ha riorganizzato il pacchetto arretrato inserendo Ismajli in mezzo e spostando Coco sul centrodestra. Col Parma possibile occasione per l’ex Napoli

La Gazzetta dello Sport

Ismajli in missione
La svolta di D’Aversa. Un leader al centro per la difesa del Toro

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
La rassegna stampa di oggi, lunedì 9 marzo 2026