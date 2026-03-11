Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla difesa granata, spuntano le prime indiscrezioni di mercato
Tuttosport
Il colpo di scena della clausola. Il Toro può scaricare Zapata!
Cairo a fine campionato avrà la possibilità di rescindere il contratto al capitano. La penale: un milione netto. Risparmio per il patron: 3 lordi
“Falcone è proprio da nazionale”
D’Aversa al Lecce spendeva parole d’oro per il portiere che sarebbe felice di poter tornare ad allenare. Possibilmente in granata…
La Premier sul Toro, obiettivo Casadei
Emissari delle due società inglesi in Italia per la mezzala che nel 2026 ha realizzato quattro gol
La Stampa
Difesa Toro, D’Aversa medita. Ora Marianucci sfida Ebosse
Il nuovo tecnico ha riorganizzato il pacchetto arretrato inserendo Ismajli in mezzo e spostando Coco sul centrodestra. Col Parma possibile occasione per l’ex Napoli
La Gazzetta dello Sport
Ismajli in missione
La svolta di D’Aversa. Un leader al centro per la difesa del Toro