Ecco tutti i principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sul ritorno in campo di Adams e il proseguo della contestazione
Tuttosport
Toro, ora tocca al Chè gol per la salvezza e per il contratto
Il legame tra Adams e i granata scadrà a giugno ’27 Cairo e Petrachi non vorrebbero correre il rischio di doverlo svendere in estate per non perderlo a zero.
Dallo stadio vuoto ai biglietti scontati
Per non dare l’idea di voler “sfidare” i contestatori la società granata ha varato una promozione solo per gli abbonati presenti in una delle ultime 3 gare in casa.
Maripan retrocesso per l’addio
Con D’Aversa ha subito perso il posto. Non vuole prolungare con lo stipendio dimezzato.
La Stampa
Toro a forza quattro Adams e Casadei con Vlasic Simeone
D’Aversa cerca un modo per alzare il tasso di pericolosità. Al Filadelfias prove generali di una squadra a trazione anteriore.
La Gazzetta dello Sport
Adams vuole farsi in tre
D’Aversa sorride il Toro ritrova la punta più duttile.