Toro.it

Ecco tutti i principali quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sul ritorno in campo di Adams e il proseguo della contestazione

Tuttosport

Toro, ora tocca al Chè gol per la salvezza e per il contratto

Il legame tra Adams e i granata scadrà a giugno ’27 Cairo e Petrachi non vorrebbero correre il rischio di doverlo svendere in estate per non perderlo a zero.

Dallo stadio vuoto ai biglietti scontati

Per non dare l’idea di voler “sfidare” i contestatori la società granata ha varato una promozione solo per gli abbonati presenti in una delle ultime 3 gare in casa.

Maripan retrocesso per l’addio

Con D’Aversa ha subito perso il posto. Non vuole prolungare con lo stipendio dimezzato.

La Stampa

Toro a forza quattro Adams e Casadei con Vlasic Simeone

D’Aversa cerca un modo per alzare il tasso di pericolosità. Al Filadelfias prove generali di una squadra a trazione anteriore.

La Gazzetta dello Sport

Adams vuole farsi in tre

D’Aversa sorride il Toro ritrova la punta più duttile.

Che Adams of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 09-03-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, sabato 7 marzo 2026