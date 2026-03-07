Toro.it

Ecco tutti i titoli dei quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sulla partita contro il Napoli

Tuttosport

Napoli, Santos in paradiso. D’Aversa non fa miracoli

Il brasiliano apre, Elmas raddoppia, Casadei-gol solo ne finale: Toro ko

Toro timido e fragile si sveglia solo alla fine

Il Napoli passa già a 7′ con Alisson Santos, gestisce il risultato senza grandi problemi e raddoppia con Elmas. Rischia la beffa soltanto dopo il gol di Casadei all’87’

D’Aversa arrabbiato: “Pagati cari gli errori”

Subite due reti evitabili. E poi abbiamo fallito diverse occasioni da gol, si poteva pareggiare

Alisson, l’oro di Napoli: “Lui ed Elmas super”

Conte esalta il brasiliano e il macedone. De Laurentiis è già pronto a riscattare l’attaccante per 15 milioni

La stecca di Simeone nello stadio più amato

Combatte, ma perde quasi tutti i duelli e non è mai pericoloso. Sal Da Vinci ride: “Canto solo io”

La Gazzetta dello Sport

Il Napoli ora va, riecco De Bruyne. Il Toro segna tardi

Napoli corre, il Toro si ferma

Alisson-Elmas lanciano Conte che ritrova i big

D’Aversa ci crede

“Decisivi gli episodi ma questo Torino non ha mollato”

La Stampa

Troppo Napoli, il Toro deve arrendersi

Niente da fare per il Toro di D’Aversa contro il Napoli al Maradona

