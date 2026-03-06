Toro.it

Ecco tutti i titoli dei quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sul tabù del Maradona e la decisione della Maratona

Tuttosport

Toro, D’Aversa cerca un miracolo e pure un contratto

Il tecnico vuole una salvezza rapida poi sarà più facile trovare squadra o convincere Cairo a confermarlo.

Difesa: prova dei 9 dopo l’esame Lazio

Ismajli e compagni hanno fermato gli attaccanti biancocelesti, ora dovranno ripetersi contro il Napoli.

Toro, la Maratona: “Fuori sino a fine campionato”

Gli ultras e gli altri gruppi organizzati decisi a contestare Cairo senza soluzioni di continuità: “Abbiamo deciso, per ora si va avanti così”.

Conte in emergenza “Ma c’è De Bruyne

In panchina dopo 4 mesi e mezzo il medico che lo ha operato: “Tutto ok, è pronto per giocare col Toro”.

La Stampa

Coraggio e stessa squadra il Toro sfida il tabù di Napoli

Stasera i granata cercano l’impresa doppia: l’ultimo successo nel 2009.

Napoli-Torino nel futuro Vergara lancia la sfida contro Prati e Casadei

Stasera al Maradona il duello nel duello tra i talenti del 2003 in palio c’è anche la maglia della Nazionale: il ct Gattuso osserva.

La Gazzetta dello Sport

Voglia di conferme

Napoli per la Champions Torino per la risalita sfida calda al Maradona.

Cesare Casadei of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
home

ultimo aggiornamento: 06-03-2026

