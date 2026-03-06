Ecco tutti i titoli dei quotidiani sportivi di oggi sul Torino: focus sul tabù del Maradona e la decisione della Maratona

Tuttosport

Toro, D’Aversa cerca un miracolo e pure un contratto

Il tecnico vuole una salvezza rapida poi sarà più facile trovare squadra o convincere Cairo a confermarlo.

Difesa: prova dei 9 dopo l’esame Lazio

Ismajli e compagni hanno fermato gli attaccanti biancocelesti, ora dovranno ripetersi contro il Napoli.

Toro, la Maratona: “Fuori sino a fine campionato”

Gli ultras e gli altri gruppi organizzati decisi a contestare Cairo senza soluzioni di continuità: “Abbiamo deciso, per ora si va avanti così”.

Conte in emergenza “Ma c’è De Bruyne“

In panchina dopo 4 mesi e mezzo il medico che lo ha operato: “Tutto ok, è pronto per giocare col Toro”.

La Stampa

Coraggio e stessa squadra il Toro sfida il tabù di Napoli

Stasera i granata cercano l’impresa doppia: l’ultimo successo nel 2009.

Napoli-Torino nel futuro Vergara lancia la sfida contro Prati e Casadei

Stasera al Maradona il duello nel duello tra i talenti del 2003 in palio c’è anche la maglia della Nazionale: il ct Gattuso osserva.

La Gazzetta dello Sport

Voglia di conferme

Napoli per la Champions Torino per la risalita sfida calda al Maradona.