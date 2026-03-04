Ecco tutti i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno al Maradona di Simeone all’incontro con i granata di Buongiorno
Tuttosport
E’ la partita di Simeone Al Napoli segna “accussì”
Se dovesse fare di nuovo gol probabilmente non ripeterà la coreografia di Sal da Vinci vista con la Lazio, ma farebbe lo stesso felici i granata.
“Col Toro è sempre speciale”
Buongiorno: “La squadra granata è una parte importantissima della mia vita, Venerdì sarà una partita dura”.
“D’Aversa, scelta giusta Non vuole mai perdere”
Gigi De Canio: “Roberto porterà i granata alla salvezza: gli serve però tempo per trasmettere le sue idee di gioco”.
La Stampa
“Il Toro è parte della mia vita” Buongiorno e quel cuore grato
Il difensore del Napoli si prepara alla sfida di venerdì dopo i 19 anni trascorsi in granata “Sarà una partita speciale per me e difficile: il loro attacco può crearci molti problemi”.
La Gazzetta dello Sport
Zapata-Simeone pronti al bis a Napoli sarà prova del cuore
Mai insieme, hanno convinto con la Lazio Ex speciali, al Maradona saranno brividi.