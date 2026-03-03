Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus su D’Aversa e sull’ultima vittoria

Tuttosport

D’Aversa vuole ridare al Toro il sorriso: così

Le eredità di Baroni e…Cairo

“Non transigo” e il Toro è rinato

D’Aversa ha messo in riga i giocatori e restituito motivazioni. Al Filadelfia aveva detto subito: “Credo in voi, ne usciremo. Chiedo disciplina, lealtà”

“Vlasic? Sì, è stato notato”

Tra le offerte arabe e l’interesse della Roma

Muro tra tifosi e squadra, abbatterlo non sarà facile

Non sono solo gli ultimi risultati ad aver alimentato la protesta: sotto accusa i 21 anni di Cairo, tra mediocrità e promesse non mantenute

La Stampa

Vedi Napoli e poi segni, il Cholito ritrovato alla prova del cuore

Toro, Simeone nella prima volta da ex al Maradona

Parate, parole e reti: la scossa dei senatori ha rilanciato il toro

Da Paleari a Zapata, passando per Ismajli, Vlasic e Simeone. Così la colonna dorsale si è mossa tra spogliatoio e campo

La Gazzetta dello Sport

Martello D’Aversa

Una sola vittoria non basta, alle 8 il Toro era già al Filadelfia