Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul successo contro la Lazio, ottimo esordio per D’Aversa

Tuttosport

Toro: Simeone + Zapata! D’Aversa, partenza d’oro

Successo fondamentale per la classifica e il morale, dopo l’esonero di Baroni: la Serie B ora torna a 6 punti. Col nuovo tecnico più solidità, equilibrio e motivazioni. Lazio dominata

E il Cholito canta: “Come a Sanremo un grande amore”

Simeone spiega l’esultanza in stile Sal Da Vinci. Vlasic: “Nuova energia con il cambio allenatore”

Ebosse e Paleari: il riscatto. Vlasic duttile in 2 moduli

Il croato lotta e ispira sia nel nuovo 3-4-2-1 sia da fantasista nel 3-4-1-2. Dopo 3 mesi si rivede anche Ilic. Lazio, Ratkov impalpabile. Pellegrini, che dormita

D’Aversa: “Bravi ragazzi! Merito anche dei tifosi”

Il nuovo tecnico: “Il confronto alla vigilia con la Maratona è stato utile”

La Stampa

Tre nel deserto

Vittoria Toro con la Lazio nello stadio vuoto con Simeone, che balla come Sal Da Vinci, e Zapata, insieme dall’inizio per la prima volta. Difesa imbattuta, +6 sul terz’ultimo posto

La Gazzetta dello Sport

Scossa Toro, affondata la Lazio

Simeone-Zapata la coppia è giusta. D’Aversa, prima è ok

D’Aversa che carica

“Tutti dovevano avere coraggio, il Torino è forte”