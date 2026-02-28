Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus su D’Aversa e sul possibile ritorno di Juric
Tuttosport
Toro, anche Juric tifa per D’Aversa
La salvezza è la condizione necessaria. Retroscena: Cairo aveva ripensato a Ivan prima di scegliere Baroni. Intervista all’assessore regionale Bongioanni: “Museo al Fila, mi muoverò pure io per i finanziamenti”
Altre voci in crescendo dopo l’esonero di Baroni: nuove indiscrezioni sulla possibilità che Cairo richiami il tecnico croato, in caso di salvezza
Casadei, adesso o mai più
Retrocesso nelle gerarchie con Baroni, vita nuova con D’Aversa da domani contro la Lazio
“Museo al Fila, mi muoverò anch’io per i finanziamenti”
Bongioanni: “La Regione darà un contributo. E parlerò col ministro Abodi e il Coni. Ci Spero…”
La Stampa
D’Aversa cerca i gol. Zapata, ultima chance per riprendersi il Toro
La Gazzetta dello Sport
“Toro, rialzati”. Camolese sicuro: “D’Aversa si isoli, conta solo domani”
L’ex granata: “Roberto moderno e con esperienza. Con la Lazio i calciatori devono tirare fuori il coraggio”
Quante balle! Juric tornerebbe da Cairo. Ci crederò solo se lo vedrò. Ha già sperimentato la pochezza del nostro Presidente e come minimo vorrebbe i suoi 2 milioni l’anno. Serie B? Possibilmente un giovane emergente. Serie A? Cercare un profilo alla Ventura o alla Fabregas, cioè un mister che conosca… Leggi il resto »
“Retroscena: Cairo aveva ripensato a Ivan prima di scegliere Baroni.”
Ma lui non viene con Cairo
“nuove indiscrezioni sulla possibilità che Cairo richiami il tecnico croato, in caso di salvezza”
Cioè? Juric tifa per D’Aversa per la salvezza così ritorna per la prossima stagione?