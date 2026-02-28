Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus su D’Aversa e sul possibile ritorno di Juric

Tuttosport

Toro, anche Juric tifa per D’Aversa

La salvezza è la condizione necessaria. Retroscena: Cairo aveva ripensato a Ivan prima di scegliere Baroni. Intervista all’assessore regionale Bongioanni: “Museo al Fila, mi muoverò pure io per i finanziamenti”

Toro: anche Juric tifa per D’Aversa

Altre voci in crescendo dopo l’esonero di Baroni: nuove indiscrezioni sulla possibilità che Cairo richiami il tecnico croato, in caso di salvezza

Casadei, adesso o mai più

Retrocesso nelle gerarchie con Baroni, vita nuova con D’Aversa da domani contro la Lazio

“Museo al Fila, mi muoverò anch’io per i finanziamenti”

Bongioanni: “La Regione darà un contributo. E parlerò col ministro Abodi e il Coni. Ci Spero…”

La Stampa

D’Aversa cerca i gol. Zapata, ultima chance per riprendersi il Toro

La Gazzetta dello Sport

“Toro, rialzati”. Camolese sicuro: “D’Aversa si isoli, conta solo domani”

L’ex granata: “Roberto moderno e con esperienza. Con la Lazio i calciatori devono tirare fuori il coraggio”

Roberto D’Aversa, head coach of Empoli FC, gestures during the Serie A football match between Torino FC and Empoli FC.
ultimo aggiornamento: 28-02-2026

maurone
maurone
1 ora fa

Quante balle! Juric tornerebbe da Cairo. Ci crederò solo se lo vedrò. Ha già sperimentato la pochezza del nostro Presidente e come minimo vorrebbe i suoi 2 milioni l’anno. Serie B? Possibilmente un giovane emergente. Serie A? Cercare un profilo alla Ventura o alla Fabregas, cioè un mister che conosca… Leggi il resto »

Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
Peter-Noster (Luigi Di Liberto aka Dilling)
2 ore fa

“Retroscena: Cairo aveva ripensato a Ivan prima di scegliere Baroni.”
Ma lui non viene con Cairo
“nuove indiscrezioni sulla possibilità che Cairo richiami il tecnico croato, in caso di salvezza”
Cioè? Juric tifa per D’Aversa per la salvezza così ritorna per la prossima stagione?

La rassegna stampa di oggi, giovedì 26 febbraio 2026