Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulla questione stadio e sull’arrivo del nuovo tecnico D’Aversa

Tuttosport

Lo Russo: “Priorità stadio con la massima rapidità”

Dopo i ritardi del Torino, i dribbling e gli svarioni di Cairo sulle ipoteche, ecco le parole del sindaco: “Valutazioni da fare attendo un incontro”.

La contestazione finisce addirittura sul New York Times

L’impressione è che Urbano Cairo baderà bene a definire nuovamente la contestazione nei suoi confronti “un acufene”, come a volerla sminuire. Domenica la protesta continua. Striscione “tutti fuori”” allo stadio. Anche a Sanremo, proprio vicino al teatro Ariston, è stata appesa una bandiera “Cairo vattene”.

“Cairo cosa dici? Anche la Regione per il Museo al Fila”

Beccaria, rappresentante dei tifosi: “Accuse ingiuste contro l’ente di cui il patron stesso fa parte! Incontro positivo con l’assessore Bongioanni”. “È a Cairo che non interessa costruire il Museo al Fila, altrimenti…”

“D’Aversa è un sergente che sa far divertire”

Luigi Sepe promuove la scelta del nuovo tecnico dei granata, che allenò il portiere al Parma: “Ha una spiccata personalità e un carattere forte: con lui si riga dritto, ve lo posso assicurare. È l’uomo giusto per il Toro”.

E il tecnico posta il suo orgoglio

D’Aversa sui social: “Il Grande Torino, la storia…che emozione!” Il club granata: il momento più alto nella sua carriera da allenatore.

La Gazzetta dello Sport

Toro energia nuova

D’Aversa cerca forze fresche, Casadei pronto al rilancio. Cesare è il miglior marcatore granata del 2026, ma ha giocato poco: con Ismajli e Njie, ora può conquistare più spazio.

Migliorano le condizioni di Aboukhlal in vista di Domenica contro la Lazio

Nuovo giorno di lavoro ieri al Filadelfia sotto la nuova guida tecnica. Continua a lavorare a arte Zakaria Aboukhlal, le cui condizioni sono in miglioramento. Oltre ad Adams sarà fuori anche Emirhan Ilkhan, squalificato.

“Il mio amico Meroni, artista e fenomeno. Incantava coi dribbling e disegnava foulard”

Graziano Brenna: l’imprenditore della seta è cresciuto assieme a Gigi: “Scoprii che era morto il giorno dopo alla radio e fu uno shock. Per ricordarlo ho raccolto i suoi oggetti in una mostra”.

Graziano Brenna su Cairo

“Il presidente Cairo ha salvato il Toro dal fallimento e ci tiene in A da anni: sbaglia chi lo critica”.