Ecco tutti i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’approccio di D’Aversa e le scuse di Cairo ai tifosi
Tuttosport
“Vendo il Toro oppure no Lo stadio? 4…8 milioni“
Cairo: “Vorrei il Grande Torino, valuterò a che prezzo” Ma si confonde sulle ipoteche, sulle date: e rimanda.
“Coraggio e lotta così ci si salva”
“Al Toro non si può dire di no, anche se per 4 mesi. Sì, la classifica la guardo, ma si può fare bene.
Nuovo Toro: dal letame alle regole di D’Aversa
Primo allenamento al Fila, dopo la nuova contestazione dei tifosi a Cairo e ai giocatori. Il tecnico parla alla squadra e chiede disciplina.
LaStampa
Metodo D’Aversa
Poco tempo per agire: nuove regole per la squadra e uno spirito diverso Così il nuovo tecnico vuole strappare il Toro dalla crisi ed evitare la Serie B.
Cairo riparte con le scuse ai tifosi “Nessuna offerta per comprare il club”
Il presidente amareggiato riconosce gli errori e si sofferma sul futuro della società.
“Trattiamo lo stadio” il Toro con il Comune ora gioca a ribasso
I granata attendono la perizia di Praxi e preparano un’offerta “A Bergamo il club ha pagato 8 milioni, a Udine meno di 5.
La Gazzetta dello Sport
Toro alla carica
Cairo lancia la missione D’Aversa “E’ ora di ribaltare questa situazione”.