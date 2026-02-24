Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’esonero di Baroni e l’arrivo di D’Aversa per risollevare il Toro
Tuttosport
Cairo si aggrappa a D’Aversa è la scelta della disperazione
La serie B è a soli 3 punti: il Toro nelle mani dell’allenatore retrocesso con l’Empoli. In precedenza, 3 esoneri di fila. Oggi il primo allenamento.
Il suo Toro ripartirà ancora dal 3-5-2
Il nuovo allenatore ritrova Ismajli, Marianucci e Anjorin.
Baroni, tutti i numeri del fallimento
Ben 13 sconfitte in campionato solo 4 punti nelle ultime partite, peggior difesa con 47 gol subiti.
LaStampa
Ultima chiamata
D’Aversa firma fino a giugno, Obiettivo salvare il Toro e rilanciarsi dopo due esoneri e due retrocessioni Storia di un tedesco per caso cresciuto con Gigi Radice.
“Toro, troppi gol presi D’Aversa deve tappare subito i buchi in difesa”
Gianni De Biasi il tecnico ha salvato i granata dopo due subentri “Ora la squadra deve essere squadra, basta interessi personali”.
La Gazzetta dello Sport
Torino D’Aversa
Esonerato Baroni i granata ripartono per lo sprint finale da oggi al Filadelfia.