Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’esonero di Baroni e l’arrivo di D’Aversa per risollevare il Toro

Tuttosport

Cairo si aggrappa a D’Aversa è la scelta della disperazione

La serie B è a soli 3 punti: il Toro nelle mani dell’allenatore retrocesso con l’Empoli. In precedenza, 3 esoneri di fila. Oggi il primo allenamento.

Il suo Toro ripartirà ancora dal 3-5-2

Il nuovo allenatore ritrova Ismajli, Marianucci e Anjorin.

Baroni, tutti i numeri del fallimento

Ben 13 sconfitte in campionato solo 4 punti nelle ultime partite, peggior difesa con 47 gol subiti.

LaStampa

Ultima chiamata

D’Aversa firma fino a giugno, Obiettivo salvare il Toro e rilanciarsi dopo due esoneri e due retrocessioni Storia di un tedesco per caso cresciuto con Gigi Radice.

“Toro, troppi gol presi D’Aversa deve tappare subito i buchi in difesa”

Gianni De Biasi il tecnico ha salvato i granata dopo due subentri “Ora la squadra deve essere squadra, basta interessi personali”.

La Gazzetta dello Sport

Torino D’Aversa

Esonerato Baroni i granata ripartono per lo sprint finale da oggi al Filadelfia.

Roberto D’Aversa, head coach of Empoli FC, reacts prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Empoli FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 24-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, lunedì 23 febbraio 2026