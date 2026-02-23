Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: focus sulla disfatta di Marassi e sul possibile esonero di Baroni
Tuttosport
Baroni verso l’esonero. D’Aversa prova a salvare il Toro
A Genova prestazione indecorosa, soliti errori difensivi e altra sconfitta. Cairo ieri sera ha già parlato con il tecnico, disposto ad accettare un contratto fino a giugno
“Rischiamo la B. Svegliamoci!”
Vlasic è l’unico a metterci la faccia
Lazaro colleziona orrori. Pedersen, ingresso choc
Simeone e Kulenovic in attacco non si vedono mai. Ebosse: debutto disastroso. Ilkhan, che follia
Domenica tutti fuori. Si giocherà a calcetto
A Marassi, insieme ai tifosi granata, anche quelli del Genoa hanno cantato: “Cairo devi vendere”
La Stampa
Tempo scaduto
Il Toro crolla a casa Genoa: salta la panchina di Baroni. D’Aversa traghettatore per allontanare la paura della B
Alta tensione Toro
Granata contestati dopo il KO di Genoa, Baroni bloccato dai tifosi al Filadelfia
Momenti di tensione per squadra e allenatore nel centro sportivo dopo il KO, ma la polizia evita i contatti
La Gazzetta dello Sport
Tris Genoa, il Toro cede in 10
De Rossi aggancia i granata. Il rosso a Ilkhan chiude la gara
Baroni ore decisive
Toro deluso e preoccupato. Si riflette sull’allenatore