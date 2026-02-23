Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: focus sulla disfatta di Marassi e sul possibile esonero di Baroni

Tuttosport

Baroni verso l’esonero. D’Aversa prova a salvare il Toro
A Genova prestazione indecorosa, soliti errori difensivi e altra sconfitta. Cairo ieri sera ha già parlato con il tecnico, disposto ad accettare un contratto fino a giugno

“Rischiamo la B. Svegliamoci!”
Vlasic è l’unico a metterci la faccia

Lazaro colleziona orrori. Pedersen, ingresso choc
Simeone e Kulenovic in attacco non si vedono mai. Ebosse: debutto disastroso. Ilkhan, che follia

Domenica tutti fuori. Si giocherà a calcetto
A Marassi, insieme ai tifosi granata, anche quelli del Genoa hanno cantato: “Cairo devi vendere”

La Stampa

Tempo scaduto
Il Toro crolla a casa Genoa: salta la panchina di Baroni. D’Aversa traghettatore per allontanare la paura della B

Alta tensione Toro
Granata contestati dopo il KO di Genoa, Baroni bloccato dai tifosi al Filadelfia

Toro contestato a Genova e al rientro. Baroni bloccato dai tifosi al FIladelfia
Momenti di tensione per squadra e allenatore nel centro sportivo dopo il KO, ma la polizia evita i contatti

La Gazzetta dello Sport

Tris Genoa, il Toro cede in 10
De Rossi aggancia i granata. Il rosso a Ilkhan chiude la gara

Baroni ore decisive
Toro deluso e preoccupato. Si riflette sull’allenatore

Marco Baroni, head coach of Torino FC
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 23-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, sabato 21 febbraio 2026