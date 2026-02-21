Ecco tutti i principali titoli dei quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida contro il Genoa

Tuttosport

DDR e Baroni: incroci di fuoco

Il tecnico del Genoa era tra i favoriti quando il granata sembrava vicino all’esonero. Poi ha accettato la chiamata del club ligure. Domani a Marassi una partita delicatissima: nessuna delle due squadre può permettersi di perdere per non inguaiarsi ulteriormente nella lotta per la salvezza. In settimana cancelli aperti a Pegli. Il Filadelfia rimane blindato.

De Rossi punge: “Io lo stimo, ma il Toro doveva fare più punti”

Il tecnico rossoblù: “Serve attenzione: i granata sanno reagire quando sono in difficoltà”. De Rossi getta la maschera, e lo fa senza presunzione.

La spalla di Simeone. Prima per Kulenovic o fiducia a Zapata

Il croato scalpita per avere una chance col Cholito, con il quale non ha ancora giocato dall’inizio, ma il colombiano è in crescita. C’è anche Njie, ma pare destinato a cominciare dalla panchina.

In ritiro già da ieri. Daspo per 4

Una scelta dettata dalla necessità di trovare concentrazione: da ieri sera il Torino si trova in ritiro, in città. Nel frattempo il questo ha emesso 4 Daspo della durata di un anno nei confronti di tifosi che durante Torino-Cremonese si erano resi responsabili dell’accensione e del lancio sugli spalti e in campo di sei razzi pirotecnici.

Hoffenheim e Friburgo: Bundesliga su Gineitis

La rivelazione del campionato tedesco (è 3° in classifica) lo ha fatto visionare dal vivo più volte. Il Toro lo aveva preso dalla Spal nel gennaio del ’22 a costi minimi.

Toro Primavera: fare risultato per un’altra serie di sì

Primavera, oggi il derby: dopo l’1-1 dell’andata i granata ottennero 10 risultati utili di fila.

La Stampa



Ismajli ne ritiro anticipato. Il Toro sfrutta tutte le carte

La classifica impone a Baroni di non incassare un’altra sconfitta con il Genoa. In difesa torna a disposizione l’albanese, frenato da infortuni muscolari alla coscia. Il reparto arretrato è il peggiore dell’era Cairo con 44 gol incassati. Anche il centrale Ebosse ha recuperato tono atletico.

Il questore firma 5 Daspo per i tifosi

Cinque Daspo della durata di un anno sono stati emessi dal questore di Torino nei confronti dei tifosi coinvolti in episodi avvenuti durante incontri di calcio. 4 di essi a tifosi che hanno acceso razzi pirotecnici nel,a partita Torino Cremonese del 15 dicembre, mentre un ulteriore Daspo a uno juventino minorenne che ha indirizzato un luntatore laser verso la tifoseria del Pafos lo scorso 10 dicembre.ù

Toro e Baroni, ultima chiamata. Con De Rossi il duello del destino

Domani col Genoa match salvezza: di fronte il tecnico che piace al club. Se il ring preferito è questo per Marco Baroni, più abituato a conquistare salvezze che a lottare per qualcos’altro, il Genoa da affrontare a Marassi arriva al momento giusto.

La Gazzetta dello Sport

“Toro, coraggio”

La gioca Galante: “Ci vuole unità, è l’ora di fare punti. Occhio al Genoa”. Il doppio ex sulla sfida di domani a Marassi: “Sarà una bolgia, gara delicata. Chi vince farà un balzo”. Per superare le difficoltà serve creare un blocco: società, squadra, tifosi e città, senza crepe. Non è tempo di polemiche.