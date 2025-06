Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sulla squadra granata: dal possibile futuro di Ricci alle trattative con il Verona

Tuttosport

Il signor piano B di Milan e Inter

Il Torino valuta Ricci 35 milioni più bonus. I rossoneri hanno come obbiettivo primario Xhaka, i nerazzurri dovrebbero vendere Calhanoglu

Sanabria con Nicola. Il Torino spera nel sì e punta Esposito

L’avventura del numero 9 in granata è ormai arrivata ai titoli di coda: il paraguaiano può ritrovare l’allenatore con cui ha un rapporto molto stretto fin dai tempi del Genoa.

Tchatchoua-Montipò asse caldo col Verona

La società veneta per il terzino vuole 10 milioni, ma la cifra è trattabile: dialoghi in corso

La Stampa

Da Shpendi ai fratelli Esposito. Toro-Fiorentina, è sfida totale

Obbiettivi comuni fra due Club attenti ai giovani: Fazzini ha scelto i viola, c’è anche Colombo.

“Sivori il più forte, Meroni il più geniale. Il Dna del Toro assorbito al Filadelfia”

L’ex calciatore granata, vice di Gigi Radice, compie oggi 90 anni: “Nei derby ci si prendeva a botte, poi si usciva insieme”.

La Gazzetta dello Sport

Sicurezza Biraghi. Due anni in granata. C’è il re dei cross nel Toro del futuro

Riscattato il difensore: il migliore in campionato per i passaggi, è un uomo chiave sulla sinistra.