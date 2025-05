Ecco i titoli sulla squadra granata dai principali quotidiani di oggi: dalle parole di Pulici e Fossati al futuro di Milinkovic Savic

Tuttosport

“Non ho cambiato idea su Cairo. Il vero Toro per me è altro”

Lunedì il più grande goleador granata era stato accompagnato al Filadelfia: “Una visita non organizzata, nata casualmente mentre ero a pranzo con dei tifosi”

C’è anche lo United su Vanja

Le buone prestazioni di Milinkovic Savic e la clausola rescissoria da 20 milioni fanno gola in premier

“Io, campione d’Italia col mito del Grande Torino”

Samuele Prestigiacomo, 17 anni, stella dei videogiochi: “E’ un sogno. Ho portato in alto i colori della squadra più forte della storia del calcio”

La Stampa

Fossati: “Cairo vada in curva a cercare un dialogo. Forse capirà gli errori”

Bisogna fare di più. I tifosi meritano che la squadra lotti per l’Europa o la Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport

Variabile Lazaro

Cross, assist, duttilità. Con lui è un altro Toro. L’esterno di destra è pronto a tornare dal primo minuto. L’uomo dei passaggi vincenti è fondamentale per Vanoli