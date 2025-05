I principali titoli sulla squadra granata: l’amore di Zapata per il Torino, le 100 presenze di Vlasic e le condizioni degli infortunati

Tuttosport

Zapata, un Toro d’amore

È entrato subito e si è immerso sempre più nel mondo granata: anche portandosi a casa il…Grande Torino da studiare. I tifosi lo adorano

<<Sì, Toro è amore>>. Zapata cuore d’oro e studente modello

Non solo era salito giorni prima a Superga: ha fatto le prove a casa e rivisto pure i video di Buongiorno

Il Friburgo va da Lazaro ma lui dice no per il Toro

I tedeschi, quarti in Germania, giocheranno le Coppe però l’austriaco è felice di restare. E avrà il rinnovo

Contro l’Inter si va verso l’esaurito

Sconti e agevolazioni per chi ha la tessera Cuore Granata

<<Superga, così salvai le carte>>

Ecco chi ha messo a disposizione di Tuttosport la copia originaria del processo penale del 1949. Ballotta: <<Da anni cerco cimeli, documenti. Il Museo del Grande Torino è il baluardo di noi tifosi>>

La Stampa

Vlasic con l’Inter a quota 100, è il valore aggiunto del Toro

Il trequartista ha già eguagliato la miglior prestazione in maglia granata con cinque reti realizzate diventerebbe l’uomo con più presenze se in estate partissero Milinkovic, Ricci, Sanabria e Linetty

Pedersen ferito in allenamento da una pallonata

Il danese ha preso una forte pallonata in faccia che ha consigliato al Torino di fare accertamenti in ospedale: sarà valutato giorno per giorno.

La Gazzetta dello Sport

Ci pensa Elmas. Dai brividi a un finale da urlo: l’arma in più del Toro

Emozionato sul colle, studia l’assalto all’Inter. Vuole lasciare il segno nelle ultime 3 partite.

Linetty in gruppo, Ricci migliora. Spavento Pedersen

Linetty si allena in gruppo. Buone notizie iniziano a filtrare sulle condizioni degli infortunati Ricci e Njie. Pedersen è rimasto a terra stordito dopo una violenta pallonata al capo. Ha svolto gli esami: tutto ok.