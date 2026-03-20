Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus su alcune situazioni di mercato in vista di giugno

Tuttosport

Toro-Livakovic: sponsor croato

In estate arriverà un nuovo titolare tra i pali: oltre a Falcone del Lecce, Petrachi segue anche il croato di proprietà del Fenerbahce, ma ora in prestito alla Dinamo Zagabria. Vlasic e Kulenovic sono amici del portiere, entrambi hanno giocato con lui: potranno avere un ruolo determinante nella futura trattativa.

Scritte a Masio contro Cairo: l’autore è un pensionato

Non una spedizione di teppisti o un’azione di gruppo, ma l’opera di un 72enne residente nel torinese. Deturpamento e diffamazione aggravata le accuse. Marengo: “lo tutelo io”.

Zapata a San Siro 18 mesi dopo

Duvan ora insegue un gol per sistemare i conti col Meazza. L’ultima volta in cui il centravanti ha giocato a Milano è stato la sera del grave infortunio a ginocchio. Al Milan ha già fatto 8 gol: solo al Sassuolo ne ha segnati di più.

La missione di Prati: 2 mesi per restare

Il centrocampista contende a Ilkhan il ruolo di play. Il riscatto del cartellino del regista è fissato a 7 milioni: dovrà riuscire a convincere Cairo a spenderli.

Primavera Torino, ostacolo Verona per avvicinare la salvezza

Per vivere la sosta in zona salvezza e mettere pressione alle inseguitrici in campo domani, la Primavera del Torino deve prima portare a termine la missione Verona oggi alle 16. Visto lo stato della forma il Toro partirà addirittura come favorito.

La Stampa

Prima volta a San Siro. Toro, Paleari chiude il cerchio con il Milan

Cresciuto nelle giovanili rossonere, il portiere ritrova Allegri che dalla Primavera gli aprì le porte al professionismo. Grazie agli insegnamenti del tecnico ha forgiato un carattere sicuro e determinato, che in carriera ha sempre fatto la differenza all’interno di ogni spogliatoio.

La Gazzetta dello sport

Toro a viso aperto

Vlasic si farà in tre e ancora le due punte, ecco il piano di D’Aversa: contro il Milan Nikola dovrà schermare Modric, aiutare gli attaccanti e proporsi in zona gol. Sarà un sabato da ex per D’Aversa, cresciuto nel vivaio del Milan pu senza mai esordire in prima squadra.

Un uomo di 72 anni dietro le scritte a Masio: denunciato

I Carabinieri individuano il responsabile delle frasi vergognose contro il presidente granata Cairo. Inchiodato dai video.