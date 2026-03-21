Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulla sfida contro il Milan e su Zapata
Tuttosport
Leao marca visita, il Toro ci prova
Milan senza Rafa: noia muscolare, dentro Fullkrug. Allegri agli attaccanti: “Sveglia!”. D’Aversa chiede il salto di qualità e stimola l’orgoglio: “Qui si deve giocare per la vittoria”.
Milan-Torino: se l’impresa è per tutti e due
I rossoneri in casa hanno conquistato più punti contro le prime dieci in classifica
L’ultima volta a San Siro fu una disfatta
Ad agosto l’Inter segnò 5 gol. Ora però c’è una difesa diversa negli uomini e nell’attaggiamento
“Pileggi, Schachner, gol!” “Noi, un Toro da Uefa”
Il 24 marzo del 1985 i granata di Radice battono il Milan in campionato: a San Siro mai più successo
La Stampa
Il Toro sfida anche il tabù San Siro: “stimolo in più per fare il massimo”
Oggi trasferta nello stadio del Milan, dove la vittoria in campionato manca da 41 anni
Vlasic più due punte e lo spirito ritrovato. toro, D’Aversa carica
Stasera la sfida di San Siro contro il Milan con un attacco pesante
La Gazzetta dello sport
Il Toro punta forte su Zapata, adesso sogna la grande notte
Per la prima volta giocherà a San Siro dopo l’infortunio del 2024