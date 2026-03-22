Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulla sconfitta per 3-2 maturata ieri sera contro il Milan

Tuttosport

Effetto Rabiot, ma è un Toro che piace

I rossoneri vincono 3-2 come all’andata. Apre Pavlovic con un gran tiro, pari di Simeone. Nella ripresa, l’ex juventino e Fofana in 3′ firmano il successo. Vlasic su rigore accorcia nel finale. Rientra il francese e il Milan ritrova la vittoria e il secondo posto, ma ii granata giocano e combattono e avrebbero meritato il pari.

D’Aversa: “Sì, è lo spirito giusto. Salvezza da ottenere”

D’Aversa è prudente: “Non dobbiamo farci risucchiare. Meritavamo almeno il pari. Terz’ultimo posto a 6 punti? Serve ancora attenzione massima”.

A Vlasic riesce tutto bene, Ismajli annulla Fullkrug

Modric dispensa qualità, Pavlovic croce e delizia: segna e causa il rigore. Paleari sorpreso sul pallonetto dalla distanza dell’1-0; Obrador si propone con continuità sulla sinistra; Prati spento: 2 gol del Milan nascono dalla sua zona.

Cairo contestato a “casa” sua: striscioni a Rcs

La protesta di una cinquantina di tifosi: “L’orologio di Urbano fa tic-tac. Tempo scaduto”. La contestazione è stata un paio d’ore prima dell’inizio della partita.

Simeone spaventa il Toro: “Non so se resterò qui”

Ottavo gol stagionale per l’argentino, ma c’è poco da esultare. “L’interesse del River Plate? Ora sto pensando solo al presente e a dare tutto. Il futuro è incerto”.

La Stampa

Juve e Toro, poca luce

Mentre in casa Juventus non ci si dà pace per un pareggio che rischia di compromettere la stagione, sponda granata Simeone è sempre più padrone dell’attacco del Torino. Quello di ieri a San Siro è stato il terzo gol nelle ultime quattro giornate per il centravanti argentino.

Toro, cecchino Simeone non basta: “Fatto tanto, andiamo via senza punti”

L’attaccante a segno anche a San Siro contro il Milan: “Sono felice di ciò che sto facendo per la squadra. Baroni e D’Aversa diversi, quando le cose non vanno bene è difficile uscirne. Adesso tutti diamo di più”.

Il croato migliore in campo

Vlasic brilla nel derby con l’amico Modric. Non solo il rigore ma una prova da grande. Il numero 10 granata sta raggiungendo livelli di continuità notevoli.

La Gazzetta dello sport

D’Aversa che carica

“Meritavamo il pareggio, sono orgoglioso di questo di Toro”. Sempre il tecnico: “Messa sotto la seconda in classifica, il gruppo ha personalità. Vlasic ha giocato alla pari, o anche meglio, di campioni come Modric e Rabiot”.

Simeone: “Abbiamo fatto la partita”

Il Cholito: “Contento per il gol, ma il risultato mi dà fastidio dopo una prova così. Portiamo il Torino dove deve essere”.