Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il tecnico ha riportato fiducia, Simeone sempre più leader

Tuttosport

Dove stanno guardando?

Tifosi in ansia per Simeone: “Solito Toro”. Anche Vlasic non è sicuro di restare

I progressi di Ebosse. C’è aria di riscatto

Avanti così e a fine campionato il Torino acquisterà il camerunese. 1,2 milioni da versare all’Udinese

La Stampa

Ok, La scelta è giusta. Un mese di D’Aversa e il Toro ha svoltato

Il 23 febbraio ha sostituito Baroni per salvare i granata. Ha restituito la fiducia e dato un gioco: ora si gioca il futuro

La Gazzetta dello Sport

Simeone scintilla del Toro

Gol e coraggio. Così D’Aversa può contare su un Cholito top