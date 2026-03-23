Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il tecnico ha riportato fiducia, Simeone sempre più leader
Tuttosport
Dove stanno guardando?
Tifosi in ansia per Simeone: “Solito Toro”. Anche Vlasic non è sicuro di restare
I progressi di Ebosse. C’è aria di riscatto
Avanti così e a fine campionato il Torino acquisterà il camerunese. 1,2 milioni da versare all’Udinese
La Stampa
Ok, La scelta è giusta. Un mese di D’Aversa e il Toro ha svoltato
Il 23 febbraio ha sostituito Baroni per salvare i granata. Ha restituito la fiducia e dato un gioco: ora si gioca il futuro
La Gazzetta dello Sport
Simeone scintilla del Toro
Gol e coraggio. Così D’Aversa può contare su un Cholito top