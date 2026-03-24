Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: con la pausa nazionali si inizia a pensare alle prossime mosse di mercato

Tuttosport

Toro, svolta a sinistra. C’è l’assistman Martin nei nuovi piani

Lo spagnolo (che in Serie A ha generato ben 13 gol in un anno e mezzo) è in rotta con il Genoa: braccio di ferro sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno

28 giocatori: la metà in partenza o in bilico. L’urgenza è in porta

Per la prossima stagione la priorità sarà acquistare un vero titolare tra i pali: Paleari tornerà a fare il vice

“Allo stadio il 16 maggio celebriamo lo scudetto”

Gli ex calciatori Granata organizzano un grande evento: capitan Sala “convoca” i tifosi. Si attende di capire come il Torino onorerà i campioni

La Stampa

Vlasic contro Bremer anticipo del derby con vista Mondiale

Il fantasista nella sua migliore stagione realizzativa con al Toro affronterà con la Croazia il Brasile del difensore bianconero

La Gazzetta dello Sport

Un mese di D’Aversa

Più ritmo, tanti gol e Zapata rinato. Altra marcia Toro