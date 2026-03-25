Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’interesse del Dortmund per Vlasic e il futuro di D’Aversa
Tuttosport
Toro, una salvezza rapida per programmare il futuro
Cairo dovrà risolvere la questione allenatore: D’Aversa è in scadenza ma con un filotto di risultati positivi potrà sperare in un nuovo contratto.
Allenamenti speciali per il miglior Cholito
Prima del Milan aveva accusato nuovi problemi fisici.
Vlasic, un’altra sorpresa c’è il Borussia Dortmund
Il tecnico Kovac, suo connazionale, lo vorrebbe per sostituire Brandt, che a giugno andrà via a parametro.
La Stampa
Difesa da rilanciare Missione D’Aversa per un nuovo Toro
Continuano le difficoltà del reparto arretrato granata il tecnico a lavoro per migliorarlo: Marianucci possibile jolly.
La Gazzetta dello Sport
Dossena è sicuro “Attacco super e tanta qualità a centrocampo”
L’ex granata: “Bisogna costruire attorno alle punte D’Aversa può prendere qualche scalpo eccellente”.