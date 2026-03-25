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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’interesse del Dortmund per Vlasic e il futuro di D’Aversa

Tuttosport

Toro, una salvezza rapida per programmare il futuro

Cairo dovrà risolvere la questione allenatore: D’Aversa è in scadenza ma con un filotto di risultati positivi potrà sperare in un nuovo contratto.

Allenamenti speciali per il miglior Cholito

Prima del Milan aveva accusato nuovi problemi fisici.

Vlasic, un’altra sorpresa c’è il Borussia Dortmund

Il tecnico Kovac, suo connazionale, lo vorrebbe per sostituire Brandt, che a giugno andrà via a parametro.

La Stampa

Difesa da rilanciare Missione D’Aversa per un nuovo Toro

Continuano le difficoltà del reparto arretrato granata il tecnico a lavoro per migliorarlo: Marianucci possibile jolly.

La Gazzetta dello Sport

Dossena è sicuro “Attacco super e tanta qualità a centrocampo”

L’ex granata: “Bisogna costruire attorno alle punte D’Aversa può prendere qualche scalpo eccellente”.

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ultimo aggiornamento: 25-03-2026

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La rassegna stampa di oggi, martedì 24 marzo 2026