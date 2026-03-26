Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’interesse per Barbieri e sui possibili riscatti

Tuttosport

Toro, a destra piace Barbieri

Lazaro è sempre più vicino all’addio: ha il contratto in scadenza. Petrachi segue il terzino che si sta mettendo in luce alla Cremonese

Gli esterni non stanno incidendo. In sette, solo 4 assist e nessun gol

Il rendimento insufficiente non è una novità di questa stagione

Anjorin: Aprile il mese della verità per i due riscatti

Con la salvezza scatterà per i granata l’obbligo di acquisto dell’inglese dall’Empoli per 4,5 milioni

La Gazzetta dello Sport

D’Aversa chiede gli straordinari, scatta il piano per il decollo

Lavoro atletico tutto il giorno al Filadelfia, e anche domani doppia seduta in vista

La Stampa

Prati, restano 2 mesi per prendersi il Toro, e D’Aversa lo studia

L’ex Cagliari non ha ancora convinto il club granata a riscattarlo. Continua la scalata nelle gerarchie del tecnico durante la sosta