Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla rivoluzione difensiva e dell’area scouting

Tuttosport

Jappert e Dellavalle nella nuova difesa Toro

L’argentino piace da gennaio, l’ex ragazzo del vivaio rientrerà dal Modena. Area scouting: ennesima rivoluzione

A salutare saranno Marianucci, Maripan e Sazonov

L’italiano è in prestito e rientrerà al Napoli, il cileno e il georgiano hanno il contratto in scadenza

Scouting da rifare, soliti smottamenti

Un tempo nel settore lavorava Storgato con Milanetto, poi è stata la volta di Specchia, quindi di Pecini con la sua società esterna

Zapata “redivivo”: lavoro specifico

Con D’Aversa il colombiano si è sbloccato e l’attacco è diventato 2° in classifica

La Stampa

E’ arrivato il momento di Simeone e Zapata. Ora il Toro, poi chissà

D’Aversa si gode i gol e l’intesa tra i due centravanti ritrovati. Ma il futuro resta un’incognita, sul Cholito insiste il River Plate

La Gazzetta dello Sport

Casadei e Anjorin, sprint di primavera per prendersi il Toro

La sosta aiuterà entrambi a riguadagnare posizioni. Tino sta sempre meglio, Cesare da trequartista