Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: le ultime sullo stadio e il Robaldo, parentesi sui nazionali

Tuttosport

Toro e stadio da vendere. Il comune aspetta e spera

La giunta Lo Russo non può “tifare”, ma da un anno invoca una svolta per l’impianto: Cairo non ha ancore detto se vuole comprarlo o affittarlo

Centro del Robaldo, l’ennesimo ritardo

Il quartier generale è ancora un cantiere: doveva essere pronto a gennaio, poi a marzo

Il granata Gineitis torna col rosso

Il lituano: dalla rete alla Moldavia all’espulsione contro la Georgia

La stampa

Titolare nella Svezia e in panchina nel Toro, Njie resta un rebus

L’esterno domani sfiderà l’Italia U21 per convincere D’Aversa. I granata puntano su di lui per il futuro, ma ora serve una svolta

La Gazzetta dello Sport

Certezza Gineitis

Tra Lituania e Toro Gvidas ha svoltato