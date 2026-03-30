Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: le ultime sullo stadio e il Robaldo, parentesi sui nazionali
Tuttosport
Toro e stadio da vendere. Il comune aspetta e spera
La giunta Lo Russo non può “tifare”, ma da un anno invoca una svolta per l’impianto: Cairo non ha ancore detto se vuole comprarlo o affittarlo
Centro del Robaldo, l’ennesimo ritardo
Il quartier generale è ancora un cantiere: doveva essere pronto a gennaio, poi a marzo
Il granata Gineitis torna col rosso
Il lituano: dalla rete alla Moldavia all’espulsione contro la Georgia
La stampa
Titolare nella Svezia e in panchina nel Toro, Njie resta un rebus
L’esterno domani sfiderà l’Italia U21 per convincere D’Aversa. I granata puntano su di lui per il futuro, ma ora serve una svolta
La Gazzetta dello Sport
Certezza Gineitis
Tra Lituania e Toro Gvidas ha svoltato