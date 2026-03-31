Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato in entrata e in uscita

Tuttosport

In mezzo al Toro spunta Ramadani

A Lecce era un pupillo di D’Aversa

Centrocampo Toro: via 3 o 4, e c’è Ramadani per D’Aversa

A Lecce, il tecnico lanciò il mediano tuttofare in A: “Sembra che giochi con me da una vita”. L’avrebbe voluto a Empoli. E se continuerà a guidare i granata…

Tra Falcone e Livakovic spunta anche Montipò

Petrachi deve cercare un buon titolare a prezzo di saldo

La stampa

Staccare Shevchenko e rilanciare il Toro. Zapata, auguri in gol

Il capitano domani compie 35 anni e cerca una festa doppia. Nella classifica dei bomber di sempre ha già superato Higuain

La Gazzetta dello Sport

“Toro, che reazione”

Fiducia De Biasi “Il gruppo ci crede, Vlasic è un top”

Duvan Zapata of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 31-03-2026

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La rassegna stampa di oggi, lunedì 30 marzo 2026