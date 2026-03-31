Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato in entrata e in uscita
Tuttosport
In mezzo al Toro spunta Ramadani
A Lecce era un pupillo di D’Aversa
Centrocampo Toro: via 3 o 4, e c’è Ramadani per D’Aversa
A Lecce, il tecnico lanciò il mediano tuttofare in A: “Sembra che giochi con me da una vita”. L’avrebbe voluto a Empoli. E se continuerà a guidare i granata…
Tra Falcone e Livakovic spunta anche Montipò
Petrachi deve cercare un buon titolare a prezzo di saldo
La stampa
Staccare Shevchenko e rilanciare il Toro. Zapata, auguri in gol
Il capitano domani compie 35 anni e cerca una festa doppia. Nella classifica dei bomber di sempre ha già superato Higuain
La Gazzetta dello Sport
“Toro, che reazione”
Fiducia De Biasi “Il gruppo ci crede, Vlasic è un top”