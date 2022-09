I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 24 settembre 2022: pausa per le Nazionali in attesa della ripresa

Tuttosport

Vlasic: “Toro, la mia libertà”

“Gioco, mi sento rinato”. Ora l’ansia è per Pellegri

-Cairo: “Sì, avrei voluto fare di più sul mercato”. Si può rimediare subito

A gennaio vanno colmate le lacune. Praet, una punta e un centrocampista. “Juric è bravissimo con i giovani, abbiamo trovato il modo di intenderci”

-L’oro di Juric: i granata valgono 50 milioni in più

-Vlasic da riscattare. Vale già 25 milioni

In estate può essere presto dal West Ham a 15

La Gazzetta dello Sport

Schuurs in missione. La cura Juric e il modello Toro per il sogno Qatar

Il tecnico ha rilanciato tanti giocatori. E l’olandese insegue il Mondiale…