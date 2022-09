I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 23 settembre 2022: sosta per le Nazionali e allarme Pellegri

Tuttosport

Juric: “Io con voi tifosi”. E aiuta i bambini

Non può andare alla festa della Maratona così parla con gli Ultras: “Sono al vostro fianco, partecipo alla raccolta fondi per beneficenza”

-In scadenza: via alle trattative. Rinnovato Djidji

Il difensore rigenerato dalla cura Juric al punto da meritare l’allungamento di contratto al 2024

-Anche Vlasic partecipa alla vittoria della Croazia

La Stampa

-La maglia azzurra fa male a Pellegri. Toro in ansia per il suo gioiellino

L’attaccante ventunenne si è infortunato all’adduttore nell’amichevole persa dall’Under 21 con l’Inghilterra a Pescara

La Gazzetta dello Sport

-Toro, prove di coppia. Miranchuk e Sanabria per tornare a brillare

All’esordio a Monza i due insieme fecero grandi cose. A Napoli vanno a caccia del bis, Juric ci sta lavorando

– Festival dello Sport. Trento si colora di azzurro e oro. Cairo: “I giovani sono fondamentali”

Campioni e medaglie all’apertura del Festival. Il presidente di Rcs Mediagroup guarda al futuro e anche Malagò: “Competitivi a Parigi 2024”