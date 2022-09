I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 21 settembre 2022: la sosta per le Nazionali

Tuttosport

-Toro, c’è Juric da blindare

Oltre alla fiducia per Vagnati serve chiarezza per il tecnico

-Zero errori, tanto lavoro. Così Schuurs è riuscito a conquistare anche Ivan

Durante la sosta il difensore olandese può continuare ad allenarsi al Filadelfia

-Quanto fa bene il Toro. Vlasic sì, Brekalo no

Il ct croato Dalic per le gare contro Danimarca e Austria chiama il capocannoniere

La Gazzetta dello Sport

Toro, quanti Nazionali

Sono 13 i convocati. Juric deve rinviare le prove per l’attacco