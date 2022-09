I titoli nella rassegna stampa di oggi, martedì 20 settembre 2022: tredici giocatori in Nazionale, il resto del gruppo al Filadelfia

Tuttosport

-Vagnati-Cairo, prove di rinnovo

E’ in scadenza nel ’23. Mercato di gennaio: servono certezze

-C’è da sciogliere subito il nodo relativo a Lukic. A tutti conviene l’accordo

Dopo l’ammutinamento di agosto e la pace, il serbo è tornato titolare

-Sono Miranchuk: torno e riaccendo l’attacco

Dopo il gol contro il Monza all’esordio e l’infortunio che lo ha fermato per sei turni, il russo di nuovo a disposizione

La Gazzetta dello Sport

Operazione Miranchuk

Il russo è guarito, il Toro ha bisogno dei suoi tiri-gol per ripartire