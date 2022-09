I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 19 settembre 2022: Juric riporta tutti al Fila per l’analisi della sconfitta

Tuttosport

Toro, non puoi finire così

Due punti persi, 14 un anno fa. Juric riparte dall’attenzione

-Vanja al tifoso: “E’ un disastro”

Incontro all’autogrill dopo il match col Sassuolo

-Buongiorno non si deprime dopo la serata da scordare. I compagni lo incoraggiano

Il difensore ha fatto autocritica per le disattenzioni contro il Sassuolo ma nello spogliatoio è stato confortato dal gruppo e dallo stesso Juric

-Per fortuna c’è la sosta

La scarsa concretezza nella fase offensiva è un altro problema

La Gazzetta dello Sport

Buongiorno guarda avanti. “La prima da capitano non si scorda mai. Toro, cresceremo”

Il difensore: La fascia al braccio emozione unica. In futuro saremo ancora più tosti”