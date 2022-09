I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 17 settembre 2022: è il giorno di Torino-Sassuolo

Tuttosport

-Sassuolo da battere: Juric c’è!

“Quanti rimpianti… Sì, è vero: il Toro ha il problema del gol”

-Ivan deluso? Gennaio mese chiave per Cairo

Risuona come un avvertimento quel riferimento al secondo anno di Verona, quando poi chiese di essere lasciato libero perché si era interrotto il percorso di crescita promesso

-“Il 9 di Belotti per me è solo un numero“

Sanabria: “Dopo un mio errore contro l’Inter ho passato una settimana infernale con Juric”

La Gazzetta dello Sport

-La corsa del Toro. Linetty la chiave. Le emozioni di Juric: “Tosti e vinciamo”

Il ritorno del tecnico dopo la polmonite. Al Sassuolo il polacco ha già segnato

-Seck da falso 9, rientra Radonjic. Singo a destra

La Repubblica

Juric punzecchia Cairo in vista del Sassuolo “Chi segnava non c’è più”

Il tecnico: “ A San Siro con la squadra di prima e due innesti avremmo vinto”