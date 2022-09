I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 16 settembre 2022: è la viglia di Torino-Sassuolo

Tuttosport

-Così il Toro blinda Vlasic

Acquisto anticipato, scadenza nel ’27: il caso Brekalo insegna

-E l’entusiasmo rimane alto. Stadio bollente anche domani. Si vola verso quota 15 mila

Il curioso precedente della partita col Lecce: boom di vendite nelle ultime 48 ore

-Seck in prestito se arriverà Praet

La Gazzetta dello Sport

-Juric, e lo ferma? Ivan torna in panchina e lancia il Toro

Il tecnico ha già battuto la polmonite e lavora per migliorare la fase offensiva

-Schuurs insidia Djidji, Lazaro favorito su Singo