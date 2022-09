I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 15 settembre 2022: fra due giorni la sfida al Sassuolo

Tuttosport

Toro, ecco i soldi per Praet.

Tra cessioni e arrivi c’è un saldo positivo di una decina di milioni

-Juric al Filadelfia martella il Toro: “Più tiri e più cross per puntare in alto”

-Dionisi senza metà Sassuolo

Molta emergenza e molti dubbi per l’allenatore

La Gazzetta dello Sport

Verso il Sassuolo all’attacco. Pellegri avanza, ipotesi due punte. Vlasic senza freni, il Toro cerca i gol

Juric studia modifiche nel gioco offensivo. Possibili novità nell’assetto e negli uomini. Radonjic più avanzato, Pietro balza in pole

-Scurto vola, Primavera granata al comando da sola